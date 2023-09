16–Jähriger verliert Kontrolle über Carsharing–Auto

Ein 16–Jähriger ohne Führerschein hat in München die Kontrolle über sein Carsharing–Auto verloren und soll dadurch an vier Autos einen Sachschaden von rund 17.000 Euro verursacht haben. Ein 10 Jahre alter Mitfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In dem Auto saßen neben dem Fahrer und dem Kind noch ein weiterer 16–Jähriger und ein 18–Jähriger, alle mit Wohnsitz in München, sowie eine bislang unbekannte Person.

Der 16–Jährige wollte am Montagabend im Stadtteil Ramersdorf mit dem Mietauto nach links in eine Straße abbiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen den rechten Randstein. Von diesem wurde das Auto nach links abgelenkt und streifte erst einen am linken Fahrbahnrand geparkten Wagen. Danach prallte der Pkw mit einem weiteren am linken Fahrbahnrand geparkten Auto zusammen, das dadurch auf den davor geparkten Wagen geschoben wurde. Die Münchner Verkehrspolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Wer das Auto angemietet hatte, war zunächst unklar.