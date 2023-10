Unfall

16-jähriger unter Auto eingeklemmt: In Lebensgefahr

Gunzenhausen / Lesedauer: 1 min

Die Leuchtschrift «Unfall» auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild )

Ein 16 Jahre alter Rollerfahrer ist in Mittelfranken unter einem Auto eingeklemmt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte eine 20 Jahre alte Autofahrerin den Rollerfahrer am Freitagabend beim Linksabbiegen in Gunzenhausen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) offenbar übersehen.

Veröffentlicht: 21.10.2023, 08:23 Von: Deutsche Presse-Agentur