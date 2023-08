16–Jähriger nach Messerstichen in U–Haft

Weil er in Ingolstadt einen Mann mit einem Messer schwer verletzt haben soll, sitzt ein 16–Jähriger in Untersuchungshaft. Dem Jugendlichen werde ein versuchtes Tötungsdelikt vorgeworfen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er soll am Montag nach einem Streit zwischen zwei Gruppen auf einen 20 Jahre alten Mann eingestochen haben.

Der Schwerverletzte wurde demnach in ein Krankenhaus gebracht. Der 16 Jahre alte Verdächtige wurde mit einer Platzwunde am Kopf ebenfalls ambulant in einer Klinik behandelt. Ein Richter erließ den Angaben zufolge später Haftbefehl, der Jugendliche wurde in ein Gefängnis gebracht. Die Kripo Ingolstadt ermittelte.