Ingolstadt

16-Jähriger flieht mit Auto der Eltern vor Polizei

Eichstätt/Ingolstadt / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

Ein womöglich bekiffter 16-Jähriger ist in Ingolstadt mit 180 Kilometern in der Stunde im Auto seiner Eltern vor der Polizei geflohen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Jugendliche in den ganz frühen Morgenstunden des zweiten Weihnachtstages noch zwei 15-jährige Mädchen als Beifahrerinnen dabei.

Veröffentlicht: 26.12.2023, 11:26 Von: Deutsche Presse-Agentur