16-Jährige verliert bei Unfall Finger

Beim Versuch, einen Anhänger anzukoppeln, hat eine 16-Jährige in Pettendorf (Kreis Regensburg) einen Finger verloren. Mit der linken Hand war sie zwischen Anhänger und Zugmaschine gekommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei wurden der Zeigefinger gänzlich und Mittel- und Ringfinger teilweise abgetrennt. Nach dem landwirtschaftlichen Betriebsunfall am Montagmittag wurde die 16-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei rekonstruierte zunächst den Unfallhergang und prüfte die Sicherheitsvorschriften.