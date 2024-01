1500 Menschen bei Demo gegen rechts in der Oberpfalz

In Neumarkt in der Oberpfalz sind am Samstag laut Polizei rund 1500 Menschen bei einer Demonstration gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Die Versammlung unter dem Motto „Schweigen reicht nicht mehr - Aktiv werden gegen rechts“ verlief nach Angaben der Polizei friedlich. Die Menschen hatten sich auf dem Rathausplatz der 43.000-Einwohner-Stadt versammelt.

An diesem Wochenende sind in Bayern erneut zahlreiche Demonstrationen gegen rechts geplant - etwa in Aichach, Straubing und Passau.

Auslöser für die Proteste sind Enthüllungen des Recherchezentrums Correctiv über ein Treffen radikaler Rechter am 25. November in Potsdam, an dem AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion teilgenommen hatten.