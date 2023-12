15-Jähriger fährt mit Auto von Mutter in Graben

Waldershof

15-Jähriger fährt mit Auto von Mutter in Graben

Waldershof / Lesedauer: 1 min

Ein Absperrband der Polizei. (Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild )

Ein 15-Jähriger hat mit dem Auto seiner Mutter in Waldershof (Landkreis Tirschenreuth) eine Spritztour gemacht und ist in einen Straßengraben gefahren. Am frühen Sonntagmorgen wurde die Polizei über einen führerlosen, im Graben festgefahrenen Pkw informiert, teilten die Beamten mit.

Veröffentlicht: 10.12.2023, 13:39 Von: Deutsche Presse-Agentur