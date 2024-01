Verkehr

14 Kilometer Geisterfahrt einer 70-Jährigen endet glimpflich

Oerlenbach/Münnerstadt / Lesedauer: 1 min

Eine 70-Jährige ist auf der Autobahn 71 im Landkreis Bad Kissingen rund 14 Kilometer in die falsche Richtung gefahren. Bei der Geisterfahrt am Samstag habe es keine Unfälle gegeben, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Veröffentlicht: 07.01.2024, 09:06 Von: Deutsche Presse-Agentur