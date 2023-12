Notfälle

13-Jährige versprühen Tierabwehrspray in Tanzschule

Günzburg / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. (Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild )

Zwei 13-Jährige haben in einer Tanzschule in Günzburg Tierabwehrspray versprüht. Sie sollen am Freitag auf der Toilette mit dem Spray hantiert und wohl versehentlich den Reizstoff freigesetzt haben, so die Polizei am Samstag.

Veröffentlicht: 09.12.2023, 13:25 Von: Deutsche Presse-Agentur