10.000 Menschen demonstrieren in München gegen Sparpläne

München / Lesedauer: 1 min

Menschen nehmen an der Demonstration des Bündnisses „Hand in Hand für unser Land“ auf der Theresienwiese teil. (Foto: Ehsan Monajati/dpa )

Bei einer Demonstration unter dem Motto „Hand in Hand für unser Land“ sind am Sonntag in München laut Polizei rund 10.000 Menschen zusammengekommen.