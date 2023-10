Kundgebung

1000 Menschen zeigen in Nürnberg Solidarität mit Israel

Markus Söder spricht auf einer Solidaritätskundgebung für die Menschen in Israel. (Foto: Daniel Karmann/dpa )

In Nürnberg haben am Mittwochabend rund 1000 Menschen ihre Solidarität mit dem von der Hamas angegriffen Israel gezeigt. An einer Kundgebung auf dem Kornmarkt nahm auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder teil.

Veröffentlicht: 11.10.2023, 20:35 Von: Deutsche Presse-Agentur