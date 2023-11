Landkreis München

100 Kästen Bier zerbrechen auf Autobahn

Oberschleißheim / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. (Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild )

Etwa 100 Kästen Bier sind auf einer Autobahn in Oberbayern zu Bruch gegangen. Ein 24-jähriger Lasterfahrer fuhr am Montag bei Oberschleißheim (Landkreis München) auf die A92 auf, als sich in einer Kurve der Planenauflieger öffnete.

Veröffentlicht: 27.11.2023, 14:26 Von: Deutsche Presse-Agentur