10-Jähriger fällt aus fahrendem Schulbus

Beim Sturz aus einem fahrenden Schulbus ist ein 10-Jähriger in Oberbayern verletzt worden. Das voll besetzte Fahrzeug fuhr durch Neuburg an der Donau, als sich die hintere Türe plötzlich öffnete, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei sei der Bub ausgerutscht und aus dem Bus gefallen. Er verletzte sich bei dem Unfall am Dienstagvormittag am linken Arm und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Andere Schulkinder schlugen Alarm und machten den 60-jährigen Fahrer auf das Unglück aufmerksam. Warum sich die Bustür öffnete, wird nun ermittelt. Einen technischen Defekt schloss die Polizei zunächst aus. Die Ermittler suchen nach Zeugen des Unfalls.