Der 1. FC Nürnberg bestreitet in der Länderspielpause einen Test gegen den Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. Wie der fränkische Zweitligist am Mittwoch mitteilte, findet die Partie am 16. November (14.00 Uhr) statt. Sie wird auf Platz eins am Trainingsgelände des VfB ausgetragen. In der vergangenen Saison hatte der „Club“ im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen die Stuttgarter mit 0:1 verloren.