1. FC Nürnberg baut weiter auf sein Trainerteam

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg setzt in der neuen Saison weiter auf sein bisheriges Trainerteam. Wie der „Club“ am Freitag mitteilte, habe man die auslaufenden Verträge an die Laufzeit des Kontrakts von Cheftrainer Cristian Fiél angepasst. Wie lange das genau ist, gab der Verein nicht bekannt.

Die Nürnberger Mannschaft wird auch in der kommenden Spielzeit von Frank Steinmetz, Jerome Polenz (beide Co-Trainer), Dennis Neudahm (Torwarttrainer), Maurizio Zoccola (Analyse), Rafael Pollak (Athletiktrainer), Gerald Stürzenhofecker (Rehatrainer) und Dominik Schmitt (Übergangskoordinator) betreut.

Fiel ist seit dem 2. Juni 2023 Trainer der Franken. Die Nürnberger gingen als Tabellenzehnter in die Länderspielpause. Am Karsamstag geht es für sie mit einem Auswärtsspiel bei Hertha BSC weiter.