Zwölfjährige von Heuballen getroffen und schwer verletzt

Ein Mädchen ist auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) von einem Heuballen getroffen und schwer verletzt worden. Als ein 67-Jähriger das Heu per Radlader von einem Anhänger ablud, sei nach ersten Erkenntnissen einer der Heuballen umgekippt und seitlich vom Anhänger gefallen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Zwölfjährige, die im selben Moment am Anhänger vorbeigegangen war, wurde von dem rund 130 Kilogramm schweren Ballen getroffen. Sie wurde von einem Notarzt versorgt und dann ins Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war wegen des Vorfalls am Mittwoch im Einsatz.

Die Zwölfjährige arbeitet in ihrer Freizeit gelegentlich auf dem Anwesen mit und kümmert sich dort um Pferde. Sie befinde sich nach wie vor im Krankenhaus, hieß es am Donnerstag.