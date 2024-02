Zwölf Menschen bei Verpuffung in Hilzingen verletzt

Bei einer Verpuffung in einem Einfamilienhaus in Hilzingen (Landkreis Konstanz) sind zwölf Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, wurden fünf Schwerverletzte per Rettungshubschrauber in Kliniken gebracht. Sieben weitere Menschen wurden demnach leicht verletzt und kamen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Ursache für die Verpuffung war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Es handelt sich nach Auskunft des Bürgermeisters der Gemeinde, Holger Mayer, um eine Flüchtlingsfamilie, die schon seit vielen Jahren in Hilzingen wohnt und gut integriert ist. Laut Mayer wurden einige Mitglieder der Familie bereits aus dem Krankenhaus entlassen. Für sie seine eine andere Wohnung gefunden und bereitgestellt worden. „Wir haben Betten für sie besorgt“, sagte Mayer. Die Familienmitglieder seien vom deutschen Roten Kreuz betreut worden.