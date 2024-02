Zwölf Menschen bei Verpuffung in Hilzingen verletzt

Bei einer Verpuffung in einer Doppelhaushälfte in Hilzingen (Landkreis Konstanz) sind zwölf Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, wurden fünf Schwerverletzte per Rettungshubschrauber in Kliniken gebracht. Sieben weitere Menschen wurden demnach leicht verletzt und kamen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Ursache für die Verpuffung war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an. Zuvor hatte der Südwestrundfunk (SWR) berichtet.