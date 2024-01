Urteile

Zwölf Jahre Haft für Ehemann im Philippsburger Mordprozess

Für die Bluttat an seiner 36-jährigen Ehefrau soll ein Mann aus Philippsburg (Kreis Karlsruhe) zwölf Jahre wegen Totschlags hinter Gitter. Das Landgericht Karlsruhe sah es am Freitag als erwiesen an, dass der 37-Jährige die Mutter seiner beiden Kinder im März vergangenen Jahres mit mehreren Messerstichen getötet hat.