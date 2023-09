Im Südwesten folgt auf das sommerliche Wochenende eine wechselhafte Woche. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) vermeldet für ganz Baden-Württemberg Schauer und Gewitter mit bis zu 35 Litern pro Quadratmeter, in Hochlagen kann es sogar zu Sturmböen kommen. Die Temperaturen bleiben mild bei ungefähr 20 Grad.

Schon im Laufe des Dienstags nehmen die Schauer dann spürbar ab und der Himmel klart auf. Warm wird es dabei noch nicht, es bleibt bei maximal 20 Grad auf der Alb und auch im Schwarzwald.

Wochenmitte bringt Temperaturhoch

Am Mittwoch gibt es dann im ganzen Ländle ein spätsommerliches T-Shirt-Wetter bei klarem Himmel und bis zu 27 Grad. Das zieht sich auch noch bis in den Donnerstag, der gegen Abends und in die Nacht bereits Wolken, Regen und Schauer mit sich bringt.

Ab Freitag kommt es dann zu einer deutlichen Abkühlung, die von Gewitter und starkem Niederschlag begleitet wird. Ein weiteres sommerliches Wochenende scheint es aktuell also nicht zu geben.