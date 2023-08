Ostalbkreis

Zweijährige stürzt aus Fenster: Schwer verletzt

Heubach / Lesedauer: 1 min

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an. (Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild )

Ein zweijähriges Mädchen ist in Heubach (Ostalbkreis) aus dem Fenster gestürzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde das Kind bei dem Sturz aus dem zweiten Stock am Dienstag schwer verletzt.

Veröffentlicht: 16.08.2023, 11:19 Von: Deutsche Presse-Agentur