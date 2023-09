Zwei Verletzte und sechsstelliger Schaden bei Hausbrand

Beim Brand eines Hauses in Karlsruhe mit rund 350.000 Euro Schaden sind zwei Menschen verletzt worden. Das Feuer war am Montagabend vermutlich bei Reinigungsarbeiten mit einer Flüssigkeit im Keller der Doppelhaushälfte ausgebrochen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach Angaben der Feuerwehr vom Montag breiteten sich die Flammen auf zwei weitere Etagen aus und starker Rauch drang aus dem Gebäude.

Zwei Bewohner im Alter von 90 und 46 Jahren konnten sich laut Polizei ins Freie retten. Sie kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Nähere Angaben zum Reinigungsmittel machte eine Polizeisprecherin am Dienstag nicht.