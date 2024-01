Zwei Verletzte nach Hausbrand in Rheinstetten

Feuerwehreinsatz

Rheinstetten / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. (Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild )

Bei einem Hausbrand in Rheinstetten (Landkreis Karlsruhe) sind in der Silvesternacht zwei Menschen verletzt worden. Eine Bewohnerin und ein Bewohner erlitten eine Rauchgasvergiftung, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Montag mitteilte.

Veröffentlicht: 01.01.2024, 08:40 Von: Deutsche Presse-Agentur