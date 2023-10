Ludwigsburg

Zwei Verletzte nach Brand

Ludwigsburg

Zwei Menschen sind bei einem Dachgeschossbrand in Ludwigsburg verletzt worden. Durch einen technischen Defekt sei das Feuer am Samstag in der Wohnung eines 60-Jährigen ausgebrochen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

