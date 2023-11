Zwei Verletzte bei Zusammenstoß zweier Autos

Beim Zusammenstoß zweier Autos im Kreis Schwäbisch Hall sind zwei Menschen verletzt worden - eine Frau schwer. Die 28-Jährige war von einer Landesstraße bei Fichtenberg nach links abgebogen, teilte die Polizei am Samstag mit. Demnach übersah sie dabei den Wagen eines 64-Jährigen. Der Mann wurde bei dem Unfall am Freitag leicht verletzt. Beide Beteiligten kamen in Krankenhäuser.