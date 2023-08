Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand in Wernau

Zwei Menschen sind bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Wernau (Landkreis Esslingen) verletzt worden. Das Gebäude war nach dem Brand in der Nacht zum Samstag wegen des Löschwassers und des Rauchs nicht mehr zu bewohnen, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Feuer brach demnach aus bislang ungeklärter Ursache in einer der Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus aus.

Zwei Bewohner im Alter von 39 und 65 Jahren seien mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in eine Klinik gekommen. Die übrigen Bewohner retteten sich selbst ins Freie oder wurden von der Feuerwehr aus dem Haus gebracht. Die Brandursache wird ermittelt.