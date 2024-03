Zwei Verletzte bei Unfall mit Schulbus und Auto

Bei einem Unfall zwischen einem Schulbus und einem Auto in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) sind zwei Menschen verletzt worden. Eine 26 Jahre alte Autofahrerin hatte nach Polizeiangaben vom Dienstag an einer Kreuzung bremsen müssen. Das habe der 74 Jahre alte Fahrer des Schulbusses zu spät bemerkt und sei auf das Heck ihres Wagens aufgefahren. Die Autofahrerin habe nach dem Unfall am Montag über Rückenschmerzen geklagt und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Auch eine zehn Jahre alte Schülerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.