Zwei Verletzte bei Brand in Stuttgarter Wellnessbad

Bei einem Brand in einem Wellnessbad in Stuttgart sind zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom frühen Mittwochmorgen war das Feuer aus noch ungeklärten Gründen in einem Technikraum des Wellnessbades ausgebrochen. Wegen der eingeatmeten Rauchgase kamen die beiden Verletzten ins Krankenhaus. Die Feuerwehr konnte den Brand am Dienstagnachmittag schnell unter Kontrolle bringen. Während der Einsatzarbeiten wurde das Gebäude kurzzeitig evakuiert.