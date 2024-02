Zwei Verdächtige sind nach Überfällen in Untersuchungshaft

Nach zwei Überfällen in Gemmingen und Heilbronn sind zwei 17 und 18 Jahre alte Tatverdächtige festgenommen worden und in Untersuchungshaft gekommen. Den beiden wird vorgeworfen, im Dezember des vergangenen Jahres an einem Raub beteiligt gewesen zu sein, wie die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Damals war in Heilbronn ein 18-Jähriger geschlagen und mit einem Messer bedroht und ausgeraubt worden.

Am 17. Januar sollen sie dann als Teil einer Gruppe einen 16-Jährigen geschlagen und durchsucht haben, wie es weiter hieß. Unter anderem sollen sie dabei Bargeld gestohlen haben. Der 16-Jährige konnte anschließend mit seinen zwei Begleitern flüchten.

Bei Wohnungsdurchsuchungen der beiden Männer sowie weiteren Verdächtigen sind den Angaben zufolge am Mittwoch Beweise gefunden worden. Daraufhin kamen der 17- und der 18-Jährige in Haft. Die Kripo ermittelt weiter.