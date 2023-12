Kriminalität

Zwei Verdächtige nach Messerangriff in Untersuchungshaft

Mannheim / Lesedauer: 1 min

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. (Foto: Carsten Rehder/dpa )

Mehr als ein halbes Jahr nach dem lebensgefährlichen Angriff auf einen jungen Mann in Mannheim sind zwei Verdächtige in Untersuchungshaft gekommen. Die beiden 21 Jahre alten Männer wurden in der vergangenen Woche festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten.

Veröffentlicht: 06.12.2023, 14:53 Von: Deutsche Presse-Agentur