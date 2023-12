Zwei Tote in Wohnung entdeckt - vermutlich Mutter und Sohn

In einer Wohnung in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) sind zwei Tote entdeckt worden. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um eine 52-Jährige und ihren 21-jährigen Sohn, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Leichen wurden am Freitag nach einem telefonischen Hinweis von der Polizei und von Rettungskräften gefunden.

Wie sie starben, warum und ob es sich um ein Verbrechen handelt, wurde zunächst nicht bekannt. Die Toten waren der Polizei zufolge beide in der Wohnung gemeldet. Weitere Einzelheiten wurden am Freitagabend nicht genannt. „Im Moment laufen die Ermittlungen“, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Heilbronn dazu auf Anfrage.

Polizei und Rettungskräfte fanden die beiden gegen 14.30 Uhr in der Wohnung. Zahlreiche Rettungs- und Polizeiwagen waren im Einsatz. Kriminalpolizei und Spurensicherung waren noch am Abend vor Ort.