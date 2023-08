Zwei Schwerverletzte nach Frontalkollision

Zwei Autofahrer sind bei einem Frontalzusammenstoß im Landkreis Esslingen schwer verletzt worden. Am Mittwochabend geriet ein 65–Jähriger in Unterlenningen in einer Kurve mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Auto eines 19–Jährigen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen des Jüngeren prallte dabei noch gegen ein parkendes Auto. Der Ältere wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 19–Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Warum der 65–Jährige auf die Gegenfahrbahn fuhr, war laut Polizei zunächst unklar. Die Straße war nach dem Unfall für zwei Stunden gesperrt. Den Gesamtschaden schätzte die Polizei auf etwa 30 000 Euro.