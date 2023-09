Zwei Raubüberfälle in Karlsruhe: Vermutlich gleicher Täter

Nach zwei Raubüberfällen in Karlsruhe am Freitagnachmittag sucht die Polizei nach einem unbekannten Täter. Dieser stehe im dringenden Verdacht, kurz hintereinander beide Taten verübt zu haben, teilte die Polizei mit. Beim ersten Überfall habe ein mit schwarzer Sturmhaube maskierter Mann in einer Tankstelle einen Angestellten mit einer Pistole bedroht und Bargeld gefordert. Der Angestellte habe ihm einen kleinen zweistelligen Betrag aus der Kasse gegeben, woraufhin der Räuber die Tankstelle in Richtung Innenstadt verlassen habe.

Kurz darauf betrat „der mit großer Wahrscheinlichkeit gleiche Täter“ ein Geschäft in der Kaiserpassage und bedrohte einen Mitarbeiter mit einer Pistole, wie es weiter hieß. Der Tatverdächtige habe Geld verlangt und mehrere Hundert Euro erbeutet. Ein weiterer Mitarbeiter habe den maskierten Verdächtigen zu Fuß verfolgt, ihn aber aus den Augen verloren.

Die Polizei konnte den Räuber zunächst nicht identifizieren und bat um Zeugenhinweise. Der Gesuchte ist demnach zwischen Mitte 20 und Anfang 30 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er trug bei beiden Überfällen eine schwarze Sturmhaube und eine Sonnenbrille mit orangefarbenen Gläsern. Bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzenpulli und hellen Sportschuhen und trug eine weiße Umhängetasche.