Zwei Polizisten und Clubbesucher fallen Treppe herunter

Zwei Polizeibeamte sind wegen eines aggressiven Clubbesuchers eine Treppe hinuntergefallen und verletzt worden. Die Beamten wurden in der Nacht auf Sonntag in den Club in Mannheim gerufen, weil ein 31-Jähriger einen Spiegel beschädigt haben soll, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann soll sich gegenüber den Beamten aggressiv verhalten und sie getreten haben. Schließlich konnte er am Boden mit Handschellen gefesselt werden.

Daraufhin kam laut Polizeiangaben ein bislang unbeteiligter 33-Jähriger hinzu. Er soll die Beamten von dem 31-Jährigen weggezogen und auf sie eingeschlagen haben. Dadurch verloren die Beamten den Stand und stürzten zusammen mit dem 33-Jährigen die Treppe hinab. Die Polizisten mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Hinzugekommene Beamte konnten die beiden Männer festnehmen.