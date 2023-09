Zwei Motorradfahrer streifen sich — einer stirbt

Ein 59–jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in einer Kurve bei Bonndorf im Schwarzwald ums Leben gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe er am Sonntagnachmittag einen entgegenkommenden Biker gestreift, teilte die Polizei mit. Die beiden Fahrer seien dabei gestürzt. Der 59–Jährige sei so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle auf der L170 starb. Der andere Motorradfahrer und seine Sozia verletzten sich ebenfalls, sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Straße war nach dem Unfall für mehrere Stunden gesperrt.