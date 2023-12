Feuerwehreinsatz

Zwei Menschen nach Explosion in Stuttgart im Krankenhaus

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. (Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild )

Es hätte schlimm ausgehen können: Bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus sind am Silvestertag in Stuttgart zwei Menschen verletzt worden - zum Glück nur leicht. Was genau dort passierte, ist unklar. Eine Ursache schloss die Feuerwehr aber aus.

Veröffentlicht: 31.12.2023, 12:44 Von: Deutsche Presse-Agentur