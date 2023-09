Zwei Menschen bei Streit verletzt: Messer im Einsatz

Zwei Menschen sind bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt verletzt worden. Demnach sei bei dem Streit am späten Samstagabend ein Messer eingesetzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahndung nach dem Täter oder der Täterin verlief bislang erfolglos. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Es gebe aber keinen Zusammenhang der Tat mit den Ausschreitungen rund um ein Eritrea–Treffen, sagte eine Sprecherin.