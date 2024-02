Zwei Männer rennen bei Flucht vor Polizei auf Gleise

Zwei Männer sind am Bahnhof Baden-Baden vor einer Polizeikontrolle auf die Gleise davongerannt. Daraufhin mussten die Gleise nach Angaben der Bundespolizei vom Samstag 15 Minuten lang gesperrt werden und es kam zu Zugverspätungen.

Die beiden 19 Jahre und 30 Jahre alten Männer seien am Freitag ohne Ticket im ICE von Basel nach Hamburg unterwegs gewesen, bei einer Kontrolle hätten sie keine Ausweise zeigen wollen. Während der Kontrolle verhielten sich die beiden Männer aggressiv gegenüber den Beamten, dann rannten sie plötzlich in den Gleisbereich und legten sich zwischen die Schienenstränge. Beim Versuch, die beiden aus dem Gleisbereich zu holen, leisten die Männer Widerstand. Vier Beamte wurden leicht verletzt.

Später wurde der 30-Jährige, ein in Deutschland gemeldeter Asylbewerber, zum zuständigen Ausländeramt entlassen. Der 19-jährige tunesische Staatsangehörige hielt sich unerlaubt in Deutschland auf, wie festgestellt wurde. Er wurde in die Abschiebehafteinrichtung nach Pforzheim gebracht. Gegen beide wurden Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.