Zwei Männer lebensgefährlich verletzt - auch durch Schuss

Mannheim / Lesedauer: 1 min

Bei einem Streit in Mannheim sind zwei Männer lebensgefährlich verletzt worden - einer von ihnen durch einen Schuss. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mitteilten, sollen ein 32-Jähriger und ein 28-Jähriger bereits am Freitag in Streit geraten sein.

Veröffentlicht: 19.12.2023, 11:12 Von: Deutsche Presse-Agentur