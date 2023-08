Zwei Männer durch Messerstiche in Mannheim verletzt

Zwei Männer sind in Mannheim in der Nacht zu Sonntag durch Messerstiche verletzt worden. Der 31–Jährige und sein 27 Jahre alter Begleiter seien auf dem Swansea–Platz in der Mannheimer Innenstadt von einer Gruppe junger Männer angegriffen worden, teilte die Polizei mit. Dabei hätten die beiden Männer schwere Verletzungen erlitten. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Die Tatverdächtigen waren nach Polizeiangaben vom Sonntag zunächst weiter flüchtig. Dabei handelt es sich den Angaben zufolge um vier bis fünf Männer im Alter von etwa 18 bis 20 Jahren. Der genaue Tatablauf und das Motiv waren zunächst unklar.