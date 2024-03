Zwei Männer bei Reparatur von Pellet-Tank verletzt

Zwei Männer haben in Mössingen (Landkreis Tübingen) vermutlich eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten, weil sie in den Pellet-Tank einer Heizungsanlage gestiegen sind. Ein 58-Jähriger wollte den unterirdischen Tank in seinem Garten am Samstagmittag reparieren, wurde dabei aber aufgrund des Sauerstoffmangels bewusstlos, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Seine Ehefrau wählte den Notruf und rief um Hilfe, wodurch ein 62 Jahre alter Nachbar hinzukam und in den Tank stieg, um den Mann zu bergen. Doch auch der 62-Jährige wurde bewusstlos und die beiden Männer mussten von einem Atemschutzträger der Feuerwehr aus dem Erdtank gerettet werden. Der Rettungsdienst brachte sie in Spezialkliniken. Ein Notfallnachfolgedienst betreute die Angehörigen.