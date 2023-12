Zwei Gartenhütten binnen Minuten in Brand

In einer Kleingartensiedlung in Karlsruhe sind in der Nacht zu Dienstag zwei Gartenhütten nur rund 200 Meter entfernt voneinander binnen Minuten in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr habe zunächst eine Hütte gebrannt, teilte die Feuerwehr am Dienstagmorgen mit. Während der Löscharbeiten bemerkten die Einsatzkräfte dann Rauch bei einer weiteren Hütte, die in kurzer Zeit dann ebenfalls brannte. Menschen waren nicht anwesend. Die Polizei teilte am Dienstagmorgen auf Nachfrage mit, dass nicht auszuschließen sei, dass es sich um Brandstiftung handele. Es werde in alle Richtungen ermittelt, sagte ein Polizeisprecher.