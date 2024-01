Walldorf

Zwei Fahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Walldorf / Lesedauer: 1 min

Bei einem schweren Unfall am Donnerstag in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) zwischen einem Linienbus und einem Lastwagen sind beide Fahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der Linienbus war aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, wie eine Polizeisprecherin sagte.