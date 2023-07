Zwei Brände an Gaststätte in Stuttgart

Bei einer Gaststätte in Stuttgart hat es binnen kurzer Zeit zweimal gebrannt. Derzeit werde überprüft, ob die beiden Brände zusammenhängen, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Demnach hatte erst in der Nacht zu Donnerstag ein Müllunterstand Feuer gefangen, die Flammen waren auf das Gebäude übergegangen. Der Brand konnte gelöscht werden.

Das zweite Feuer war dann in der Nacht auf Freitag ausgebrochen: Eine außenstehende Grillhütte der Gaststätte war in Brand geraten, die Flammen gingen diesmal auf einen Baum über. Anrufer hätten der Feuerwehr laut einer Mitteilung von Knallgeräuschen berichtet. Dies sei bei einem Brand allerdings nichts Ungewöhnliches, sagte der Polizeisprecher.

Verletzt wurde bei den beiden Bränden niemand. Die Polizei suchte nach dem zweiten Vorfall nach möglichen Brandstiftern. Die Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, blieb zunächst erfolglos. Die Höhe des Schadens war noch unklar.