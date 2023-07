Gesundheit

Zuzahlungen für Pflege im Heim in Baden–Württemberg hoch

Berlin/Stuttgart

Die Hände einer Demenz-Patientin. (Foto: Britta Pedersen/dpa )

Die Pflege im Heim wird immer teurer: Die Eigenanteile steigen weiter an — trotz der staatlichen Entlastungszuschläge. Für den Pflegeplatz in Baden–Württemberg zahlt man einer neuen Auswertung nach am meisten.

Veröffentlicht: 18.07.2023, 05:53 Von: Deutsche Presse-Agentur