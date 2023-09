Zusammenprall: Senior lebensgefährlich verletzt

Ein Radfahrer ist am Donnerstag in Stutensee (Kreis Karlsruhe) bei einem Zusammenstoß mit einem Kleinlastwagen lebensgefährlich verletzt worden. Der 84–Jährige war aus bislang ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn der Landstraße 559 gefahren, wie die Polizei mitteilte. Dort erwischte ihn der Kleinlastwagen. Der Senior wurde mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Landstraße war für circa eineinhalb Stunden gesperrt.