Zukunft von Stindl und Gondorf beim Karlsruher SC offen

Ob Ex-Nationalspieler Lars Stindl und Kapitän Jerôme Gondorf über den Sommer hinaus für den Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC spielen werden, ist nach Ansicht von Sportchef Sebastian Freis weiter offen. „Bei Lars ist es ja so, dass er aktuell noch mit einer Verletzung zu kämpfen hat und in diesem Umfeld wollen wir nicht in Zukunftsgespräche reingehen“, sagte der 38-Jährige in einem Sky-Interview nach dem 2:2 am Samstagabend gegen Fortuna Düsseldorf.

Routinier Gondorf, dessen Vertrag Ende Juni ebenfalls endet, traf im Heimspiel zum zwischenzeitlichen 1:1 und sammelte Argumente für eine Weiterbeschäftigung. „Wir haben mit ihm schon einige Gespräche geführt und da müssen wir schauen, in welche Richtung sich das entwickelt“, sagte Freis.

Den Kader komplett umbauen möchte der frühere KSC-Stürmer nicht. „Wir wollen nicht das ganze Gerüst einreißen. Wir müssen uns genau angucken, wer die Mannschaft trägt und an welchen Positionen wir drehen können, um ein bisschen jünger zu werden“, erklärte Freis. „Wir wollen wieder eine richtig gute Mischung auf den Weg bringen.“

Gegen Düsseldorf stimmte die Moral, denn zum fünften Mal in dieser Saison punktete der KSC nach einem Rückstand. Zudem sind die Badener seit sechs Heimspielen ungeschlagen. Dennoch sei „weiter Vorsicht geboten“, mahnte Freis. „Wir müssen sehr, sehr wachsam sein. Die Mannschaften unten punkten auch alle“, sagte der Sportchef.