Zugverspätungen in Baden-Württemberg wegen Polizeieinsatzes

Plochingen / Lesedauer: 1 min

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. (Foto: Carsten Rehder/dpa )

Wegen eines Polizeieinsatzes in Plochingen (Kreis Esslingen) sind am Donnerstag im Feierabendverkehr zahlreiche Züge verspätet gewesen. Am Bahnhof Plochingen wurde eine suizidgefährdete Person im Gleisbett gesucht, wie ein Polizeisprecher sagte.

Veröffentlicht: 09.11.2023, 18:19 Von: Deutsche Presse-Agentur