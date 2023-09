Technik

Zürich schlägt Stuttgart: Neuer Weltrekord mit E–Auto

Dübendorf / Lesedauer: 1 min

Ein Elektroauto steht an einer Ladestation. (Foto: Carsten Koall/dpa/Symbolbild )

Ein in Stuttgart aufgestellter Beschleunigungsweltrekord für ein E–Rennauto hat nicht lange gehalten: Elf Monate später wurde er nun in der Schweiz gebrochen. Das von Studierenden gebaute Gefährt „mythen“ habe innerhalb von 0,956 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt, berichtete die Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich am Dienstag.

Veröffentlicht: 12.09.2023, 18:00 Von: Deutsche Presse-Agentur