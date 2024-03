Eine Landesgartenschau für alle: Das versprechen die Macher der anstehenden Großveranstaltung in Wangen auf deren Webseite. Für Menschen mit Behinderung ist das Versprechen nicht durchgängig eingelöst, kritisieren deren Fürsprecher. Nun hat sich die Landesbehindertenbeauftragte an Minister Peter Hauk (CDU) gewandt.

Am 26. April öffnet die Landesgartenschau (LGS) ihre Tore. Bis zu ihrem Ende am 6. Oktober erwarten die Organisatoren etwa eine halbe Million Besucher. Behindertenbeauftragte von Stadt, Kreis und Land bemängeln derweil Barrieren. Das erläutert die Landesbeauftragte Simone Fischer in ihrem Brief an Minister Hauk. Das Schreiben liegt der „Schwäbischen Zeitung“ vor. Eine Antwort stehe aus, bestätigt Hauks Sprecher und lässt deshalb eine Anfrage unbeantwortet. Fischer kritisiert eine fehlende „Toilette für alle“, durchgängig barrierefreie Informationen und die Preisgestaltung. „Eine Toilette für Alle ist zentral“, erklärt Fischer auf Nachfrage. Diese bietet mehr Platz als eine behindertengerechte Toilette, außerdem einen Lifter und eine Pflegeliege, auf der Menschen ihr Inkontinenzmaterial von einer Begleitperson gewechselt bekommen können.

„Wir haben immer wieder angemerkt, dass es eine Toilette für Alle braucht“, erklärt die Kreisbehindertenbeauftragte Sabrina Kupka. Im Kreis Ravensburg lebten sehr viele Menschen mit Behinderung. Um gleichberechtigt teilhaben zu können, braucht man eine Toilette für Menschen mit komplexem Unterstützungsbedarf.“ Dafür hat sich auch die Inklusionsbeauftragte der Stadt, Madlien Wiedermann, stark gemacht - mit gewissem Erfolg. So werde es in Wangen ab 2025 oder 2026 eine solche Toilette geben, sagt sie. „Es wäre aber auch unbedingt notwendig, dass es auf der Landesgartenschau eine Toilette für Alle gibt.“

Die Projektgesellschaft der LGS habe sich um ein solches WC bemüht, erklärt Geschäftsführerin Edith Heppeler. Im Blick sei eine Container-Lösung gewesen, gemietet von einer Stiftung. Diese habe das Angebot aber zurückgezogen. Eine Toilette zu kaufen sei bei einer Veranstaltungsdauer von 164 Tagen „nicht in Betracht“ gekommen. Heppeler verweist auf den Landkreis, der wie andere Kreise eine solche Toilette anschaffen und vermieten könnte. Nun will sie die Behindertenbeauftragten Kupka und Wiedermann nochmals zu einem Gespräch einladen „um Möglichkeiten der Nachnutzung zu erörtern, ob eine gemeinsame Anschaffung eventuell ein Modell ist“, sagt sie.

Ringen um Barrierefreiheit

Für Kupka ist das Ringen um das WC nur ein Symptom mangelnder Planung. Seit einem knappen Jahr ist sie die kommunale Behindertenbeauftragte. „Mir ist direkt aufgefallen, dass die Verantwortung für Barrierefreiheit und Inklusion auf die Träger der Eingliederungshilfe abgeladen werden sollte mit dem Argument, man könne das nicht leisten“, sagt sie. Viele Verantwortliche der Projektgesellschaft waren bereits für die Landesgartenschau in Überlingen 2021 zuständig, dort sei man genau so verfahren. „Man hat das Thema Inklusion und Barrierefreiheit nicht als eigene Aufgabe gesehen“, kritisiert sie. „Das fand ich sehr befremdlich, da wir hier von Menschenrechten sprechen.“

Geschäftsführerin Heppeler weist das zurück. Sie spricht von großen Runden „mit sämtlichen Beteiligten aus der Stadt und der LGS GmbH um die Planungen gemeinsam mit dem Architekten zu besprechen. Die bauliche Barrierefreiheit gehört zu dem Umsetzungsstandard“. Zum Thema Inklusion habe es Gespräche mit sämtlichen Einrichtungen aus der Region für Menschen mit Behinderungen und den Beauftragten von Stadt und Landkreis gegeben. „Hier wurden tolle Formate entwickelt“, etwa Gästeführungen in leichter Sprache.

Hohe Kosten

Die Behindertenbeauftragten zeichnen ein anderes Bild. Man habe zwar alle an einen Tisch gebracht. „Das war gut“, sagt Kupka. „Ein wirklicher Austausch auf Augenhöhe fand aber nicht statt.“ Ihrem Eindruck nach sei es vorrangig um Kostenfragen gegangen. Die Investitionskosten der Stadt liegen laut Heppeler bei etwa 89 Millionen Euro. Dem stünden 53 Millionen an Einnahmen aus Grundstücksverkäufen und Fördergeld von Bund und Land entgegen. 36 Millionen Euro blieben an der Stadt hängen, die Hälfte davon an der LGS selbst.

Auch die städtische Inklusionsbeauftragte Wiedermann sagt, sie sei bei einigen Punkten einbezogen worden, „bei vielen anderen aber nicht“. Das Ergebnis: „Bauvorschriften wurden beachtet. Aber bei der Kür ist die Barrierefreiheit nicht ordentlich in den Blick genommen worden.“ Kupka nennt als Beispiele den Aussichtsturm, der noch im Bau ist, sowie eine Aussichtsplattform auf einem Hügel, auf den lediglich eine steile Treppe führt. „Das finde ich sehr ignorant“, sagt Kupka, „da hätte man sicher eine andere Lösung gefunden“.

Leichte Sprache schwer zu finden

Kritik üben die Behindertenbeauftragten zudem an der Homepage. Auf dieser habe sich zwar einiges getan. Die Suche nach barrierefreiem Zugang oder leichter Sprache ist aber nicht offensichtlich. Im Gegensatz zum Online-Auftritt der bayerischen LGS in Kirchheim bei München, die fast zeitgleich stattfindet. Dort gibt es direkt auf der Startseite einen Reiter „Barrierefreiheit & Inklusion“. „Da sind wir noch am Verbessern“, räumt Geschäftsführerin Heppeler ein.

Noch ein Aspekt treibt Kupka um. „Auch bei der Ticketgestaltung haben wir immer wieder mehr Klarheit angemahnt“ und freien Eintritt für Begleitpersonen gefordert. Hier sei die Schau in Kirchheim vorbildlich. Dort können Menschen eine Begleitperson kostenfrei mitbringen, wenn in ihrem Schwerbehindertenausweis die Merkzeichen B (Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson), H (hilflos), aG (außergewöhnliche Gehbehinderung) oder Bl (blind) vermerkt sind. In Wangen berechtigt dazu lediglich das B im Ausweis. Ob die Projektgesellschaft hier nachbessere, sei in Abklärung, sagt Heppeler. Auf die Kritik, dass es noch keinen barrierefreien Geländeplan gebe, sagt sie: „Wir werden einen Geländeplan für alle Besucher mit einem empfohlenen Rundweg anbieten, der komplett barrierefrei ist.“